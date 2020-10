La proposta di Gravina all’Europa: “Tagliamo gli stipendi dei calciatori”. I dettagli

Tagliare gli stipendi dei calciatori su base europea.

E’ questa la proposta di Gabriele Gravina. Il presidente della Figc ha scritto alle maggiori federazioni europee, per conoscenza a Fifa e Uefa, all’associazione dei club europei presieduta da Agnelli (ECA) e al sindacato dei calciatori, il Fifpro. Una proposta “per garantire la sostenibilità del sistema calcio”. “Si rivela cruciale avere una strategia organica, supportata anche da un impianto regolamentare che vada a prevedere una riduzione percentuale degli emolumenti a fronte di un mutato scenario macroeconomico: la drastica riduzione dei ricavi”.

“Mi rivolgo a voi presidenti per valutare l’opportunità di concordare un piano di azione comune, che deve ovviamente avere il supporto della Fifa e della Uefa, e che sia volto a riconsiderare globalmente gli impegni economici a cui sono chiamati, obbligatoriamente, i club professionistici di massimo livello”. Chiaramente, la riduzione percentuale è ancora da disegnare.

Una proposta, quella di Gravina, “per far fronte a una crisi che graverà per almeno altri 9 mesi sul calcio di vertice, facendo collassare gli incassi – stadi vuoti, niente abbonamenti, sponsor latitanti – e promette di rendere strutturale la flessione dei ricavi”, scrive l’edizione odierna de ‘La Repubblica’. “Il calcio italiano è sull’orlo del default e non ha liquidità per pagare gli stipendi”, conclude il noto quotidiano.