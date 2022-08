Koulibaly risponde a De Laurentiis: “Serve rispetto per i giocatori africani”

Non si spengono i riflettori sulle recenti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis . Il patron azzurro, in una recente intervista, aveva ammesso di non voler più acquistare giocatori africani, tranne che in presenza di un accordo scritto in cui gli stessi avrebbero rinunciato alla Coppa d'Africa. Parole di certo non passate inosservato e che hanno portato l'ex azzurro, Kalidou Koulibaly, a rispondere al numero uno del club.

"Da giocatore del Napoli ho rappresentato anche il Senegal, non è stato facile ma serve rispettare anche le nazionali africane. La cosa più importante è rispettare tutti. Vero che è stata dura andare in Coppa d'Africa durante la stagione quando ero al Napoli, ma come capitano del Senegal non penso sia giusto parlare così di una nazionale africana che merita rispetto. Se quello è il pensiero di De Laurentiis lo rispetto, è un suo diritto pensare di poter costruire una squadra senza giocatori africani. Ma sono sicuro che al Napoli tante persone non la pensano come lui, né in città né in società".