Juventus, Sarri e CR7 mai così distanti: ruolo, spogliatoio e scelte tecniche. Il futuro del tecnico…

Nuove indiscrezioni relative al rapporto tra Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo.

Troppo diversi per convivere? E’ questo il grande dilemma in casa Juventus. Tante le incomprensioni e le diversità di vedute tra il tecnico bianconero e l’asso portoghese, scelti dal patron Andrea Agnelli con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella degli obiettivi. Ruolo, minutaggio e metodiche di allenamento. Sono questi alcuni degli argomenti sui quali i due avrebbero discusso a più riprese nel corso della stagione corrente. Il momento di tensione più evidente? La sostituzione durante Juventus-Milan, con l’ex Real Madrid che ha scelto di lasciare l’Allianz Stadium in anticipo come segno di polemica, oltre all’amara sconfitta maturata in occasione della finale di Coppa Italia contro il Napoli.

Un rapporto caratterizzato da veri e propri alti e bassi. Sarri e Ronaldo, da circa un anno, tentano di dare il massimo per la Vecchia Signora, ma il tema relativo alla loro convivenza è ancora sul tavolo. Convinzione ed empatia tra squadra e allenatore, ad esempio, hanno permesso in passato al Napoli di colmare in maniera piuttosto considerevole il gap con la compagine piemontese. Ragion per cui, adesso, bisognerà necessariamente ritrovare l’alchimia tra le parti in vista del finale di stagione.

Il tempo stringe e – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – la società starebbe facendo le proprie valutazioni: il campo (e lo scudetto) sarà certamente il tribunale in base al quale verrà deciso il destino di Sarri in vista della prossima annata. Poche certezze al momento, sia dal punto di vista tattico, sia per quanto riguarda l’integrità dello spogliatoio, alla quale si sono aggiunti gli infortuni subiti da Sami Khedira e Alex Sandro. Un momento tutt’altro che semplice per la Juventus.

Intanto, la Lazio di Simone Inzaghi resta l’inseguitrice numero uno. I biancocelesti, infatti, distano appena un punto da CR7 e compagni, oltre all’Inter che potenzialmente potrebbe trovarsi a sei punti di distacco e che può contare su un calendario piuttosto favorevole. Servirà, dunque, un cambio di rotta immediato, a partire dal match di domani contro il Bologna, per evitare altri incidenti di percorso, sperando che i due mondi divisi (Sarri e CR7) finiscano per unirsi ed incontrarsi tatticamente e caratterialmente.