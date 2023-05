Juventus-Milan, Pioli: “Tre anni consecutivi in Champions League. Amarezza Inter…”

"È tempo di bilanci, sono d'accordo. La Champions è chiaro che ci ha dato molto di più di quello che ci si attendeva, poi anche tanta amarezza per l'eliminazione in semifinale contro l'Inter. Abbiamo fatto un percorso che nessuno si aspettava. Non so il Milan da quanto non giocava la Champions per tre anni consecutivi. Quest'anno è la prima volta che abbiamo provato a essere competitivi in due competizioni e in qualcosa siamo mancati. Però la squadra è solida e ha una base forte, ora godiamoci questa vittoria".