Juventus, Martusciello: “Prossima panchina di Sarri? C’è un problema. Gattuso, Milik e Zielinski, dico la mia”

Parla Giovanni Martusciello.

Il vice di Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, ha raccontato a 360°, tra passato, presente e futuro, il tecnico della Juventus: tanti i temi trattati, tra questi anche il futuro dell’ex allenatore del Napoli.

SARRI- “Prossima squadra di Maurizio? Non lo so. Questa pandemia ha frenato gli investimenti ed è difficile costruire un vestito adatto ad un allenatore con certi giocatori”.

NAPOLI- “Gattuso sta facendo benissimo, gli faccio i complimenti perché non è facile. Leggo molto critiche su Mario Rui e Hysaj. Se sono a Napoli da anni significa che hanno qualità tecniche e caratteriali per vestire una maglia pesante come quella azzurra”.

MILIK-JUVENTUS- “Milik cercato dalla Juve? Sì, faceva parte di un gruppo di calciatori importanti che interessavano al club già nella passata stagione”.

ZIELINSKI- “Piotr non meraviglia più. Riesce a tramutare le cose difficili in facili. Gol e assist di una bellezza incredibile. Era un piacere vederlo giocare anche da ragazzo. È uno dei centrocampisti più completi che ci sono in circolazione”.