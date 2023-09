Juventus-Lecce, D’Aversa: “Potevamo giocare meglio. Rammarico per risultato”

Vittoria per la Juventus nel turno infrasettimanale contro il Lecce . Ai bianconeri basta il gol di Milik al 57'. Pugliesi, rimasti in dieci al 93' per l'espulsione di Kaba , sconfitti per la prima volta in campionato. Piemontesi secondi momentaneamente a quota tredici punti. Salentini con due punti in meno della Vecchia Signora. Al termine del match ha parlato Roberto D'Aversa . Di seguito le dichiarazioni:

VALUTAZIONI ARBITRALI. “Il calcio d’angolo non c’era? Non per fare polemiche. Il fallo di mano poteva essere anche valutato senza il Var. L’angolo non c’era punto. Ho preso l’ammonizione in campo per questo. Non creiamo alibi. Le valutazioni oggi sono state sbagliate. Anche Almqvist è stato corretto nel secondo tempo nell’uno contro uno con Cambiaso, sarebbe stato rosso e il fallo si può dare anche senza buttarsi. Kaba non era da secondo giallo. Perdiamo un calciatore per la prossima gara ed è il secondo rosso controverso. E’ chiaro che non sono alibi ma a volte si può vedere meglio. Potevamo fare meglio e abbiamo perso perché abbiamo creato di meno, sono soddisfatto della fase difensiva”.