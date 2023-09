Juventus-Lecce, Allegri: “Vincere importante, male nel finale. Sugli attaccanti…”

Vittoria per la Juventus nel turno infrasettimanale contro il Lecce. Ai bianconeri basta il gol di Milik al 57'. Pugliesi, rimasti in dieci al 93' per l'espulsione di Kaba, sconfitti per la prima volta in campionato. Piemontesi secondi momentaneamente a quota tredici punti. Salentini con due punti in meno della Vecchia Signora. Al termine del match ha parlato Massimiliano Allegri. Di seguito le dichiarazioni: