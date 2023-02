Juventus, l’attacco di Bonolis: “Ringrazino il cielo per 15 punti di penalizzazione”

“Quando c’è un problema ci sono sempre di mezzo loro. La situazione è abbastanza contorta e confusa. Se le cose di cui sono accusati sono vere, devono ringraziare il cielo per i 15 punti di penalizzazione. Dispiace, perché ogni volta ce n’è una. Ripeto, se le cose di cui abbiamo letto corrispondono a realtà, non si possono dare 15 punti di penalizzazione: mettere a posto un bilancio per 3-4 anni, correggendolo e sistemandolo, a quel punto conviene. Se tu commetti un reato e se hai la fedina penale pulita, la pena è lieve. Se invece la cosa è reiterata deve pur arrivare la bastonata“.

E sul caso Milan Skriniar, che in estate si accaserà al Paris Saint-Germain con l'Inter che rimarrà a bocca asciutta: “Da quello che si può intuire, il procuratore ha preso tempo per garantire un’uscita a zero e quindi un compenso più alto per loro da parte del Psg. Bastava che il procuratore dicesse ‘Andremo al Psg perché vogliamo continuare lì la carriera, quindi pigliatevi questi soldi subito’, e l’Inter avrebbe evitato di finire in questa situazione. Ha giocato invece a gatto col topo ed è brutto. Non riesco a credere che Skriniar sia stato così subdolo, poteva evitare.