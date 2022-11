Juventus-Inter, probabili formazioni: Allegri ritrova Chiesa. Out Lukaku, c’è Dzeko

Uno dei big match della tredicesima giornata di Serie A è sicuramente il Derby D'Italia tra Juventus e Inter , in programma domenica 6 novembre alle 20:45. Finora decisamente meglio la compagine di Simone Inzaghi , protagonista anche in un ottimo girone di qualificazione agli ottavi di Champions League . Crisi interna - invece - nei bianconeri, retrocessi in Europa League al momento fuori dalla zona europea in Serie A.

Juventus ancora falcidiata dagli infortuni, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Kean, De Sciglio, Pogba, McKennie, Iling-Junior, Paredes . Unica nota positiva in casa bianconera il rientro di Federico Chiesa , che alla scorsa contro il PSG ha disputato uno spezzone di gara e adesso si candida al posto da titolare. Formazione quasi obbligata per il tecnico toscano: 3-5-2 con Kostic e Cuadrado sugli esterni, conferma per Fagioli da mezzala, davanti tandem Milik-Vlahovic .

Simone Inzaghi che dovrà "solamente" fare i conti con l'assenza di Romelu Lukaku, nuovamente infortunato e quindi assente. Solito ballottaggio in porta tra Onana e Handanovic, con il camerunense che parte decisamente favorito. Nel terzetto difensivo sicuri del posto Skriniar e Bastoni, per la terza maglia è corsa a due tra Acerbi e De Vrij. Conferma in mezzo al campo per Mkhitaryan, protagonista in positivo delle ultime gare, così come per Dimarco. In avanti pronto Lautaro Martinez in coppia con Dzeko, ma occhio alla candidatura di Correa.