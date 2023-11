Juventus-Inter, Cosmi: “Ai nerazzurri andato bene pareggio, sanno di essere forti”

Grande momento per l'Inter di Simone Inzaghi. La società nerazzurra si trova attualmente prima in classifica in Serie A in compartecipazione. Anche nella massima competizione europea, ovvero la Champions League, la società capitanata da Zhang si trova al primo posto a quota dieci punti insieme con la Real Sociedad con il quale il club milanese ha pareggiato all'esordio. Obiettivo è quello di tornare a vincere il campionato e provare ad arrivare il più avanti possibile in Europa provando a emulare la stagione passata, nonostante la concorrenza di squadre importanti. Nell'ultima sfida di campionato i nerazzurri hanno pareggiato contro la Juventus nel derby d'Italia. Della sfida giocata tra i due club ha parlato Serse Cosmi, ex tecnico di Perugia e Trapani tra le altre, intervistato da Radio Serie A. Di seguito le dichiarazione del mister la cui ultima esperienza risale allo scorso novembre sulla panchina del Rijeka ai microfoni di Radio Serie A: