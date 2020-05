Juventus, in bilico il futuro di Pjanic: il bosniaco non è più incedibile. PSG e Barcellona alla finestra. La situazione

Sempre più in bilico la permanenza di Miralem Pjanic in maglia bianconera.

Ricevuto il via libera per la ripresa degli allenamenti nella maggior parte delle regioni, la Vecchia Signora si progetta il ritorno in campo, con il mercato sullo sfondo. Il regista bosniaco, alla sua quarta stagione in casacca bianconera, non è più considerato incedibile dallo staff del patron Andrea Agnelli, né tantomeno dallo stesso allenatore, Maurizio Sarri, che nel corso del campionato ha spesso preferito all’ex Roma calciatori dalle diverse caratteristiche tecniche. Dunque, il numero5 della Juventus potrebbe facilmente diventare un’appetibile pedina di scambio per la prossima sessione di calciomercato, con il Paris Saint-Germain e il Barcellona tra i club interessati ad acquisire le prestazioni del classe ’90.

Con l’obiettivo di ringiovanire proprio il centrocampo, la Juventus potrebbe cedere ai francesi l’intero cartellino del regista in cambio di giocatori attualmente in forza al PSG, quali Leandro Paredes e Mauro Icardi, da tempo obiettivo della dirigenza bianconero. Il Ds Leonardo, invece, tra le file dei torinesi stravede anche per Mattia De Sciglio, terzino che il manager brasiliano conosce fin dai tempi del Milan e che potrebbe rinnovare la catena di destra della rosa di Thomas Tuchel

Antenne raddrizzate anche in casa Barcellona, dove resta sempre viva la pista che potrebbe portare ad uno scambio con Arthur, centrocampista ex Gremio per il quale la Juventus avrebbe espresso il suo gradimento fin dalla sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto racconta il ‘Corriere dello Sport’ la trattativa con i blaugrana sarebbe già stata avviata, con i bianconeri che, per necessità legate al bilancio e agli stipendi, potrebbero cedere Pjanic anche solo per una contropartita economica. Il bosniaco, raggiunta l’età di 30 anni, ha un ingaggio da 6,5 milioni di euro e voglia di iniziare l’ultima esperienza della sua carriera, perciò la dirigenza torinese starebbe concretamente valutando la possibilità di una sua imminente cessione.

