Juventus, Giuntoli sul rinnovo di Fagioli: ” Giocatore importante. Lo aspettiamo”

Momento importante per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri secondi in classifica sognano il ritorno in Champions League e la vittoria del campionato. Oltre sul campo la società si muove anche sui trasferimenti. E' notizia di oggi il rinnovo di contratto di Nicolò Fagioli, dopo essere stato denunciato per calcioscommesse. Cristiano Giuntoli, responsabile dell'area tecnica della Vecchia Signora, ha commentato al sito ufficiale dei bianconeri il rinnovo del contratto del centrocampista italiano fino al 2028. Questo il pensiero dell'uomo mercato bianconero in merito: