Juventus-Empoli, Nicola: “Baldanzi qualitativo. Scossa? Nessuna. Ho fatto solo…”

L'Empoli ferma la Juventus. All'Allianz Stadium ci pensa Baldanzi a fissare sull'1-1 la gara. Il pensiero post partita del tecnico Nicola.

Risultato a sorpresa quello dell'Allianz Stadium nell'anticipo odierno di Serie A delle 18:00. Juventus in inferiorità numerica per buona parte del match a causa dell'espulsione di Milik ma passata in vantaggio grazie al solito Vlahovic. A rimettere in equilibrio il risultato ed a fissare il match sull'1-1 ci ha pensato Baldanzi. Questo il pensiero post gara di Davide Nicola, tecnico dell'Empoli, intervistato da Dazn:

"Al di là di Baldanzi, che ha delle qualità e che deve ritrovare la condizione fisica, a me interessa la prestazione della squadra in generale che aiuta ad esaltare le qualità del singolo. Abbiamo avuto 2 occasioni in 11 contro 11. Durante la partita le cose cambiano, vale per noi e per gli avversari. Le qualità della Juve sono sotto gli occhi di tutti, non dovevamo concedere ripartenze ma neanche rinunciare a giocare. A un certo punto la partita era in mano nostra, dobbiamo lavorare molto e siamo felici perché in questo periodo stiamo anche raccogliendo qualcosa".

TENERSI STRETTO BALDANZI - "Mi tengo stretto ogni giocatore, stanno dimostrando appartenenza e voglia di allenarsi. Baldanzi è molto qualitativo, quando tutti saranno al top avremo più soluzioni. Il mio compito è costruire un'identità, non bastano 2 partite ei ragazzi si stanno applicando. C'è da lavorare molto".

COSA SORPRENDE - "I valori morali che stanno mettendo in ogni allenamento. Un gruppo affiatato e disponibile a migliorare. Si vuole inseguire qualcosa di difficile, ma la costanza in ogni allenamento a lungo andare può fare la differenza. Scossa? Io nessuna. Ho fatto un'analisi delle qualità dei giocatori e scelto un modulo per rendere al meglio, poi 8 giorni di duro lavoro. Non so fare altro".

