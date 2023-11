Juventus, Conte: “I matrimoni si fanno in due. Tornerò quando proverò emozioni”

Si avvicina il big match di Serie A tra Juventus e Inter. Sfida che può segnare uno spartiacque per la stagione. Nel frattempo l'ex tecnico dei bianconeri Antonio Conte ha parlato. Lo stesso allenatore in occasione di un evento organizzato dall'Università del Salento, in cui l'ex ct ha ricevuto il premio “Sport Soft Skills” e dove ha parlato (anche) del suo futuro. Reduce dall'esperienza a Londra, la seconda dopo quella tra il 2016 e il 2018 con il Chelsea, Conte non ha escluso la possibilità di tornare in Serie A e, nello specifico a Torino, dopo gli approcci dello stesso Napoli nelle scorse settimane.