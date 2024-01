Juventus, Cellino: “Allegri ha grandi qualità, a Cagliari esprimeva un grande calcio”

Massimo Cellino , proprietario del Brescia che lanciò Massimiliano Allegri in Serie A sulla panchina del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a La Stampa, parlando dell'attuale tecnico della Juventus seconda in classifica:

"Ha grandi qualità e poi è uno dei pochi allenatori aziendalisti: non ha mai preteso acquisti né s'è lamentato per le assenze, sa far bene con i calciatori che ha e li valorizza. Sono contendo che stia facendo così bene: tenga duro e spero non gli mettano fretta, completerà la ricostruzione dei bianconeri. Se ci sentiamo ancora? Quando uno dei due è giù, l'altro c'è sempre: è importante".