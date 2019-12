Juventus, Cassano boccia Sarri: “Un allenatore normale. Inter? Vincerà lo scudetto grazie a Conte”

Antonio Cassano senza peli sulla lingua.

Malgrado abbia lasciato il calcio giocato già la svariati anni, Antonio Cassano non ha mai smesso di seguire la Serie A, e in particolare i club in club in cui ha militato nel corso della sua lunga carriera. Proprio a pochi giorni dalla chiusura del girone di andata, Fantantonio è tornato a dire la sua sulla lotta scudetto, partendo dalle differenze fra il tecnico della Juventus Maurizio Sarri e quello dell’Inter Antonio Conte.

“Sarri è un buon allenatore, ma ha sempre allenato in Serie B e Serie C – spiega a Sky Sport 24 -, è un allenatore normale. La Juve ha 10 punti in più grazie a Dybala e Higuain, che Sarri e Paratici stavano mandando via. Se li avessero mandati via, sarebbero distanti dall’Inter. Sarri deve saper gestire la Juve: lì non vogliono giocare bene, vogliono vincere. E’ obbligato a vincere, non so se ci riuscirà, in Champions ci sono 5-6 squadre più forti, io la vedo dura. Vedremo col passare del tempo, ho tanti dubbi”.

“Io lo dico da fine agosto – ha continuato l’ex Sampdoria – l’Inter vincerà lo scudetto perché ha un allenatore che ti porta 15-20 punti in più, è un fuoriclasse. Si sposa benissimo con le idee dell’Inter, mette il fuoco dentro ai giocatori. Lukaku? Non pensavo potesse fare così bene, si sta dimostrando un grandissimo calciatore, è molto intelligente e già parla benissimo italiano. Lautaro è fortissimo, sarà un giocatore importante a livello Mondiale. Va dato merito ad Ausilio per averlo preso all’Inter. Esposito ha tanta voglia di fare e tante qualità, ha il fuoco dentro, deve crescere piano piano e Conte è la persona giusta per lui”.