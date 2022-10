Juventus-Bologna 3-0, Allegri torna alla vittoria grazie a Kostic, Vlahovic e Milik

La Juventus torna a sorridere dopo le settimane da incubo scaturite dalle delusioni in Serie A ed in Champions League. La formazione di Allegri ha superato l'ostacolo Bologna con un netto 3-0.

Al 24' i bianconeri si sono portati in vantaggio con Kostic, il quale ha sfruttato la propria velocità sulla corsia di sinistra servito da Vlahovic per proporsi in area ed a trafiggere Skorupski con il mancino ad incrociare. Il raddoppio della Juventus è stato servito al 59' da Vlahovic, seguito dopo pochissimi minuti dal tris di Milik.