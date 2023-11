Juventus, Bernardeschi: “Con i bianconeri diventato uomo, ci sarò sempre. Inter…”

Sta per tornare la Serie A dopo la sosta per le nazionali e lo farà con la tredicesima giornata di campionato. Il big match sarà quello tra Juventus e Inter. Sfida molto sentita e non solo per la rivalità calcistica ma anche per la classifica. Nerazzuri primi a quota 31 punti, seguiti proprio dai bianconeri a quota 29. Gli uomini di Allegri potrebbero effettuare il sorpasso. Nel frattempo Federico Bernardeschi parla a La Gazzetta dello Sport da nostalgico e manda un chiaro messaggio alla dirigenza, facendo capire che spera ancora in un ritorno in bianconero.