Juventus-Atalanta, l’analisi di De Canio: ”Scontro Gomez-Gasperini? Il clima idilliaco non era reale”

Luigi De Canio analizza questa prima parte della stagione di Serie A.

L’ex allenatore del Napoli, nel corso dell’intervista rilasciata a TMW Radio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni concernenti l’avvio di stagione in primis delle big del campionato.

In particolare il mister ha voluto dire la sua in merito al match che si sta disputando in questi attimi ossia quello tra la Juventus e l’Atalanta.

Le due squadre ambiscono entrambe a collezionare punti preziosi in classifica. Da un lato la squadra di Gasperini in preda a conflitti interni tra il Papu Gomez e lo stesso allenatore, dall’altro gli uomini guidati da Andrea Pirlo sono a caccia della terza vittoria consecutiva.

“Si gioca ogni tre giorni, quindi difficile vederli sempre. Dybala ha segnato col Genoa, forse dal punto di vista fisico sta recuperando. La sua fantasia serve alla Juve e fa bene Pirlo a fargli ritrovare la forma migliore. Gomez e Gasperini? Dall’esterno mi rimane difficile comprendere. È il gioco delle parti, con i procuratori che mettono pressione alle società e queste ai giocatori. All’Atalanta quello che è successo mi fa capire che forse il clima idilliaco non era vero. Se è esplosa una situazione così forte vuol dire che c’era qualcosa che covava sotto la cenere. Dall’esterno mi rimane difficile comprendere. È il gioco delle parti, con i procuratori che mettono pressione alle società e queste ai giocatori. All’Atalanta quello che è successo mi fa capire che forse il clima idilliaco non era vero. Se è esplosa una situazione così forte vuol dire che c’era qualcosa che covava sotto la cenere”.

