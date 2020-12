Juventus-Atalanta, Gasperini: “Gollini strepitoso, avremmo potuto vincere. Lotta scudetto? Bianconeri favoriti, ma…”

Non vanno oltre il pari bianconeri e nerazzurri.

Termina con un pareggio la sfida tra Juventus e Atalanta valida per l’ anticipo del mercoledì del turno infrasettimanale della 12a giornata di Serie A. Grande prova della Dea che rimonta i bianconeri, riuscendo a portare a casa un punto dall’Allianz Stadium. Risultato analizzato dal tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al triplice fischio.

“È un grande risultato. Siamo stati bravissimi, a un certo punto eravamo convinti di vincerla. Loro hanno avuto la loro occasione, sono stati bravi entrambi i portieri. Abbiamo giocato con personalità, abbiamo avuto la sensazione di poterla vincere. Tecnicamente abbiamo sbagliato alcuni passaggi decisivi, anche l’occasione di Zapata. Nel secondo tempo tecnicamente abbiamo giocato meglio, non abbiamo fatto errori. Per poco è mancato il colpo del ko. L’episodio ti può far perdere o vincere la partita. Gollini è stato strepitoso. Ha parato un rigore a Ronaldo che ne sbaglia uno su cento. Siamo contenti per Gollini, un po’ meno per Szczesny (ride, ndr) che ha fatto una gran parata su Romero, pensavo fosse gol”.

Gasperini ha poi rilasciato qualche dichiarazione sulla doppia sfida Champions che attenderà l’Atalanta a febbraio: “Guarderemo sempre le partite del Real, ma da qua a fine febbraio devono passare tante giornate”.

Chiosa finale sulla lotta scudetto: “Sarà un campionato molto bello, c’è un gruppo di squadre che sta crescendo. È un campionato più aperto, quest’anno ci sono anche Milan, Napoli e Roma. Le grandi sono già rodate, il campionato è più difficile. La Juventus è una delle favorite, non in assoluto. La Juve rispetto a un mese e mezzo fa ha cambiato identità. Ne mancano ancora 27 di partite. Possiamo giocare con continuità e alla pari con tutti”.