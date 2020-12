Juventus-Atalanta, Gasperini ‘dribbla’ la domanda su Gomez: “Giudizio su singolo? Un’offesa per tutti gli altri”

1-1: è questo il risultato di Juventus-Atalanta, sfida valida per la 12^ giornata di Serie A andata in scena questa sera all’Allianz Stadium.

Nonostante l’importante risultato conquistato dai bergamaschi, a tenere banco questa sera in casa nerazzurra è una singolare vicenda verificatasi nel pre-gara della sfida contro i bianconeri. A pochi istanti dal fischio d’inizio del match contro la “Vecchia Signora”, il Papu Gomez, si è reso protagonista di un particolare gesto che ha alzato un grosso polverone sui social.

Mentre si accingeva ad accomodarsi in panchina, l’argentino, è infatti stato pizzicato dalle telecamere di “Sky” mentre era intento ad intonare l’inno della Juventus. Un gesto che alimenta il clima ormai pesante che si respira da settimane in casa Atalanta, a causa delle recenti frizioni tra il Papu Gomez e il tecnico Gian Piero Gasperini. Nonostante il rapporto ormai irrimediabilmente compromesso tra i due, l’allenatore, ha comunque voluto fare scendere in campo l’argentino al 53°.

Un argomento, quello relativo alla prova dell’ex Catania, dribblato in conferenza stampa dal tecnico Gian Piero Gasperini nel post-gara. “Allora mi devi chiedere il giudizio sulla prova di tutti. L’Atalanta ha fatto tutta una buona partita, parlare di un singolo è offensivo per gli altri”.