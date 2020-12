Juventus-Atalanta, amarezza Pirlo: “Peccato di leggerezza, dovevamo portarla a casa”

La Juventus delude all’Allianz Stadium.

Nella dodicesima giornata di Serie A, all’Allianz Stadium, Juventus e Atalanta pareggiano con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Freuler e Chiesa. Ennesima frenata dei bianconeri che mancano l’appuntamento con la vittoria, mettendo in campo una prova poco brillante. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico bianconero Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” nel post-gara.

“Più complicata no, abbiamo fatto un’ottima partita, contro una squadra con grande ritmo. Quando dobbiamo fare il saltino per portare a casa la gara, abbiamo peccato un po’ di leggerezza. Queste partite le devi portare a casa. Abbiamo avuto tante occasioni e non siamo riusciti a chiuderla, quando lasci la partita in bilico può succedere di tutto. In alcune occasioni giravamo la palla troppo in maniera lenta, abbiamo concesso qualche ripartenza. Abbiamo creato tanto ma purtroppo non siamo riusciti a chiuderla”.

Infine, Pirlo si è soffermato sui singoli: “Ronaldo stanco? Può capitare, ha sbagliato un rigore. Capita una volta ogni tanto ma ci ha dato una mano anche per poter andare avanti nel risultato. Kulusevski? E’ giovane, ha giocato tanto, il salto dalla Primavera è enorme, contiamo tanto su di lui. Si sta allenando bene, sta crescendo, tornerà utile nelle prossime partite. ALternativa agli attaccanti? Oggi non era la sua partita con difensori molto fisici. Altre volte ha giocato così ma stasera avevo bisogno di attacanti che andassero in profondità. Dybala? Queste sono questioni che fanno parte delle società. io faccio l’allenatore e alleno i giocatori. Lui è uno di questi e penso solo ad allenarlo sul campo”.