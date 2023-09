Juventus, Adani su Allegri: “Pistola contro carri armati? I sedici nazionali…”

La Juventus, dopo la vittoria contro l'Empoli, ha collezionato sette punti in tre partite. A rumoreggiare l'ambiente bianconero sono state le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa post partita. Una frase soprattutto alla quale presso la BoboTv, trasmissione Twitch, ha risposto Lele Adani. “Se hai una pistola non puoi andare a fare la guerra contro i carri armati”, ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri dopo la vittoria di Empoli. Lele Adani, spesso critico nei confronti del mister bianconero, durante la puntata della BoboTv, ha espresso i suoi dubbi per questa posizione: “Secondo questa analisi, la Juventus avrebbe una pistola a salve o con l’acqua mentre gli altri sarebbero i carrarmati. Saranno contenti i sedici nazionali di avere questa considerazione da parte dell’allenatore. E tutte le volte che hai perso con la pistola contro le forbici? Le diciassette sconfitte l’anno scorso? Bisogna solo mettersi d’accordo. Non dirò mai che i Danilo e i Rabiot sono la pistola contro i carrarmati, ma neanche sotto tortura. Quale sarebbe il carrarmato?