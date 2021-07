Italia, Sacchi: “Lavoro di Mancini straordinario. Chiesa ha un merito”

Le dichiarazioni di Arrigo Sacchi in merito all'Italia di Mancini

"Uno spunto del temuto De Bruyne con conseguente paratona di Donnarumma ha tolto la timidezza agli azzurri, segnando l’inizio del loro dominio. La velocità e l’intraprendenza di Chiesa hanno contribuito a dare coraggio, così come la sicurezza difensiva imperniata su tutta la squadra, guidata dagli ottimi Bonucci, Chiellini e dalla straordinaria sagacia tattica del fenomenale Jorginho. Gli azzurri, a differenza dell’incontro con l’Austria, sono stati sempre in posizione attiva con la palla e senza. Al 31’ il gol bellissimo di Barella ha rotto tutti gli indugi e diminuito le incertezze. [...] Il lavoro che sta compiendo Mancini è straordinario, senza di lui questa squadra non giocherebbe così. In poco tempo è riuscito a dare uno stile moderno al nostro vecchio calcio. Spero apra una strada a tutti i tecnici italiani", ha concluso Sacchi.