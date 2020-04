Inter, Zanetti si sbilancia: “Conte perfetto per questo club. Lautaro? Rimarrà con noi per molto tempo”

Javier Zanetti fa chiarezza.

Niente Barcellona per Lautaro Martinez. Ad assicurarlo è il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, sbilanciatosi sul futuro del talento nerazzurro dopo i rumors di mercato – circolati nelle ultime settimane – che raccontavano di un sempre più vicino approdo in blaugrana dell’argentino: corteggiato da svariati top club europei, dopo la brillante stagione in nerazzurro.

“Orgoglioso che sia all’Inter. Quando lo abbiamo visto per la prima volta immaginavamo potesse diventare così. Che difenda i colori dell’Inter per noi è un orgoglio e mi rende felice, credo che lo avremo con noi per molto tempo”.

“Il nostro – ha continuato Zanetti – è un progetto che richiede tempo, un piano strategico, persone impegnate e importanti valori umani. Conte è un allenatore con grande capacità, esperienza, conosce bene il calcio italiano e si adatta bene al progetto futuro. C’è uno stile e un’identità di squadra per essere competitivi e protagonisti in un campionato così importante”.

Infine, il vicepresidente nerazzurro si è inoltre soffermato sulla questione relativa al calciomercato: “L’ultima cosa a cui pensiamo oggi è il trasferimento di giocatori. Oggi pensiamo alla salute, che è la cosa più importante. Quando torneremo all’allenamento, speriamo che il calcio possa riprendere, vedremo cosa accadrà in futuro. Siamo concentrati su come superare questo momento perché ci sono molte famiglie che soffrono. La situazione è complicata”.