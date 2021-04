Inter, Young a cuore aperto: “Ho scelto i nerazzurri per un motivo, vi spiego il ruolo di Conte”

Qui gioco con continuità. Non so ancora parlare bene l’Italiano.

Serie A, Galante: “Inter non bella, ma Conte ha ragione. Pirlo? C’è un aspetto da tenere in considerazione”

Queste le parole di Ashley Young, esterno di centrocampo dell’Inter intervenuto in merito alle sue prime due stagioni con la maglia nerazzurra. Il giocatore britannico è arrivato a Milano dopo ben 9 anni passati tra le fila del Manchester United. Intervistato ai microfoni di Apple Podcast, il classe ’85 ha chiarito i motivi che l’hanno portato a scegliere la casacca interista e soprattutto il suo complicato rapporto con la lingua italiana. Ecco le sue parole: “Ho imparato poche parole di italiano, ma è colpa della pandemia. Avevo un insegnante, ma dopo la prima lezione è scoppiata la pandemia e non ho potuto più incontrarla. Lezioni online? In casa ci sono già i miei figli in collegamento con la scuola. Riesco a capirlo, ma non riesco a parlarlo. I miei compagni parlano italiano, io riesco a capirli ma non riesco a portare avanti una conversazione. Ho giocato 9 anni con il Manchester United, poi è arrivata questa opportunità ed ho scelto di coglierla con Conte che mi voleva anche quando era al Chelsea. Si è presentata l’opportunità di andare a giocare con una certa continuità in una big in Italia ed ho deciso di coglierla. Volevo giocare a calcio e volevo farlo con continuità”.

Calciomercato Atalanta, Percassi sicuro: “Muriel? Niente Inter, abbiamo un piano per lui”

Young ha poi chiuso il suo intervento spiegando le differenza tra due campionati molto diversi come la Premier League e la Serie A: “Il calcio italiano è molto più tattico. Molte più squadre giocano nella loro metà campo e provano a recuperare palla lì. I top team possono anche perdere con squadre di media o bassa classifica in Serie A. Ci alleniamo duramente. Il primo giorno di allenamento facemmo un esercizio che in Italia chiamano ‘blocchi’. Chiesi: ‘Cosa sono i blocchi?’ Videro il mio sguardo perso, non sapevo cosa fossero”.