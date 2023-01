Inter-Verona, tackle di Gagliardini: “Non sono più disposto a questo minutaggio”

"Sono convinto che se sono arrivato qui è grazie al mio comportamento e al mio lavoro che non manca mai. Non sono più disposto a fare questo tipo di minutaggio, perché mi sento ancora bene e di poter dare ancora tanto. Ho voglia di far valere le mie qualità. A giugno vedremo, prenderò le mie decisioni. Sono più pronto mentalmente di qualche anno fa. I giudizi non equilibrati non li considero, ci ho fatto il callo. Penso a me, penso a lavorare, è l'unica cosa che posso fare. Non è facile giocare poco, ma fa parte del nostro lavoro e mi faccio trovare pronto. Penso sia la prima volta che gioco due partite consecutive in questi due anni, ma sono contento di aver accumulato minuti e di aver contribuito alla vittoria. Sono stato molto fortunato nella mia carriera, ho incontrato allenatori di grandissimo livello, tutti mi hanno dato qualcosa. Ho un grande bagaglio di esperienze grazie a loro che mi porterò ovunque nella mia carriera e anche dopo".