Inter-Verona 1-0, a Inzaghi basta Lautaro. Agganciata la Juventus, Milan ad un punto

Hellas Verona, la salvezza in Serie A ora sembra un miraggio. Inter di misura

Alle 0re 20.45 è andato in scena a San Siro la sfida l'anticipo del sabato sera tra Inter ed Hellas Verona, due squadre con obiettivi ed orizzonti nettamente diversi in Serie A.

I nerazzurri hanno sbloccato il match già al 3' con la firma di Lautaro Martinez, abile a trafiggere Montipò dopo un breve controllo quasi al limite dell'area di rigore calciando con il sinistro. La rete dell'argentino campione del mondo è risultata sufficiente per Simone Inzaghi per portare a casa tre punti importanti che consentono all'Inter di sfruttare la debacle della Juventus a Napoli per agganciare i bianconeri. Il Milan, ancora al secondo posto, si trova ad un solo punto di distanza.