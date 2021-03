Inter: Vecino negativo al tampone, D’Ambrosio e de Vrij ancora positivi. La situazione in vista del Bologna

Buone notizie per l’Inter.

Dopo la negatività di Samir Handanovic, viene resa nota anche quella di Matias Vecino. L’uruguaiano, sottoposto in mattina al tampone, è risultato negativo e per questo tornerà ad allenarsi con i compagni già dalle prossime ore.

Niente da fare, invece, per Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio: i due calciatori sono risultati ancora positivi al Coronavirus e non potranno tornare ad allenarsi con la propria squadra prima del prossimo tampone.

Handanovic e Vecino saranno a disposizione di Antonio Conte, dunque, contro il Bologna nel posticipo della 29ª giornata di Serie A. Diversa la situazione di de Vrij e D’ambrosio che, seppur dovessero negativizzarsi nei prossimi giorni, non potrebbero scendere in campo per il prossimo impegno dell’Inter a causa della condizione atletica non ottimale.