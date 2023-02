Inter-Udinese 3-1: Lukaku e Mkhitaryan salvano Inzaghi e battono Sottil a “San Siro”

Termina 3-1 il match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A tra Inter ed Udinese, disputatosi in quel di San Siro, a partire dalle ore 20.45. Decisivi per il conseguimento dei tre punti, in favore della formazione guidata da Simone Inzaghi, i gol di Romelu Lukaku, che dal dischetto tornare ad incidere con la maglia nerazzurra e quelli nel finale di Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Quest'ultime, marcature che hanno risposto a quella degli uomini di Sottil, firmata da Sandi Lovric, nel finale di primo tempo. Simone Inzaghi ed i suoi uomini rischiano, ma ottengono un importante vittoria in chiave corsa Champions League.