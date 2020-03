Inter, Tronchetti Provera: “Il duro attacco di Zhang? Rispondo così. Vi dico la mia sul rinvio delle gare”

Il rapido ed inaspettato diramarsi del Coronavirus ha fatto letteralmente saltare i piani del calendario della Serie A.

Fatto salvo il principio della salute di ogni individuo, da giorni infatti gli alti vertici della Lega Calcio, assieme ai rappresentanti dirigenziali delle società che militano nella massima divisione italiana, sono a lavoro per trovare una soluzione che possa soddisfare tutti i club. L’agenda già piena zeppa di appuntamenti è sull’orlo del baratro: Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League. Tutti impegni che non è possibile prorogare dal momento che questo è l’anno di Euro2020.

Negli ultimi giorni, dopo il rinvio last minute di ben sei match su dieci, compresa la gara in chiave scudetto tra Juventus ed Inter, si è assistito ad un’escalation di dichiarazioni: da Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, ad Andrea Angelli, patron del club bianconero, fino ad arrivare al duro attacco del giovanissimo presidente del club meneghino, Steven Zhang, indirizzato al presidente del Consiglio di Lega, Paolo Dal Pino.

Le parti interessate in questo acceso dibattito sono innumerevoli e una fetta predominante di scena è catturata dai rispettivi sponsor dei club in corsa per il titolo. Ai microfoni di Radio Capital è intervenuto, infatti, proprio l’ad di Pirelli, storico main sponsor dell’Inter, Marco Tronchetti Provera, che ha commentato la delicata situazione della Serie A, soffermandosi anche sull’inaspettato sfogo del figlio di Jindong, fondatore dell’impero Suning: “Mi auguro che il calcio giri presto pagina. Bisogna avere una capacità di stare insieme, e non è stato il punto di forza delle nostre squadre per decenni, magari troveranno modo per farlo ora. Non entrerò mai in questa polemica. C’è un film di grande successo che si chiama ‘Clown’, forse Steven Zhang è stato influenzato da questo. Ognuno di noi è influenzato da cosa succede all’esterno, poi dopo torni nella normalità”.

“Rinviare le partite? In certi momenti deve essere serio anche il calcio, soprattutto per i tifosi. Non c’è stata un’omogeneità di comportamento – ha continuato l’ad -. Bisogna che la gente si parli e si metta d’accordo, meglio non pubblicizzare scelte quando non sono ancora condivise. C’è stata confusione speriamo che tutto torni alla normalità il prima possibile. Di fronte ai tifosi ci vuole un’omogeneità di comportamento. In un momento di emergenza far entrare una parte di tifosi e non un’altra non era un segnale da Federazione che cerca equilibrio e questo ha scatenato le reazioni. Ci sono anche tutte le pressioni fatte dalle varie squadre. La reazione dei dirigenti dell’Inter ha una sua base logica. Serve un atteggiamento di unità nazionale. Arrivare a questo risultato è difficile, ma necessario. Serve un cambio di passo da parte del Paese e di tutta Europa”, ha concluso Tronchetti Provera.