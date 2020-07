Inter-Torino, Longo: “Belotti è in fiducia, dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori”

Il Torino alla ricerca della continuità.

I granata vogliono proseguire il percorso intrapreso dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Brescia per 3-1. Il tecnico dei piemontesi, Moreno Longo, nel corso dell’intervista concessa a Torino Channel, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Il Gallo ha qualità da grandissimo attaccante, quando è in fiducia come adesso può segnare in qualsiasi momento. Noi cerchiamo di metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio, siamo a disposizione delle sue caratteristiche. Tra noi c’è grande dialogo, al di là dei consigli credo che l’utilità di Belotti sia fatta dove lui è convinto di esprimersi al meglio: cerco di metterlo nella condizione mentale e tecnico-tattica migliore”.