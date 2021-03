Inter, Skriniar: “Questo club non vince nulla da anni, adesso voglio un trofeo. Tifosi? Contro la Juventus…”

“Pensavo di arrivare nei primi posti, ma non di vincerlo perché l’anno passato non è stato del tutto buono. I premi individuali fanno piacere, ma ora vorrei anche vincere con l’Inter ma anche con la Nazionale. Non ho ancora un trofeo di squadra, vorrei finalmente vincerne uno”.

Così il difensore nerazzurro Milan Skriniar, vincitore per il secondo anno consecutiva del premio di miglior giocatore slovacco dell’anno istituto da “Pravda”. Il calciatore, intervenuto in esclusiva da “Pravda” a margine della serata di gala, tra i temi trattati si è soffermato anche su quello relativo al momento vissuto dall‘Inter.

“L’Inter non vince nulla da undici anni, quindi c’è una certa atmosfera. Ci aiuterebbe se le persone potessero venire allo stadio, fossero con noi. Ma abbiamo sperimentato che prima della partita con la Juventus o prima del derby con il Milan, ci hanno accolto in diecimila davanti allo stadio. I tifosi sono incredibilmente vicini alla squadra, sono appassionati”.