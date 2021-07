Inter, Skriniar: “Difenderò questi colori. Crediamo nel secondo Scudetto”

Il giocatore nerazzurro, conclusi l'Europeo e le vacanze, è rientrato ad Appiano per mettersi a disposizione di Inzaghi

L'Inter si prepara in vista dell'inizio della prossima stagione.

Dopo Hakan Calhanoglu, anche Milan Skriniar ha raggiunto i compagni nel ritiro di Appiano Gentile. Nel quartier generale del club nerazzurro, il difensore, ha riabbracciato i suoi compagni ed incontrato per la prima volta il neo allenatore, Simone Inzaghi. Proprio dalla sede del ritiro nerazzurro, il calciatore ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club, in cui punta con decisione il secondo Scudetto consecutivo.

Tornato oggi ad Appiano Gentile, Milan Skriniar si sofferma subito ai microfoni di Inter Tv per parlare delle sue emozioni per questo nuovo inizio, il quinto in nerazzurro:

"E' sempre bello tornare qua, anche trovare il nuovo mister e il nuovo staff. Siamo un gruppo di bravi ragazzi, io sono già pronto per la nuova stagione. Mio obiettivo? Aiutare la squadra come sempre, poi difendere questi colori.Dobbiamo lavorare per lo scudetto, crederci. Tutti i giocatori che si sono trovati in ritiro ci credono. Io gioco per difendere, poi se riesco a segnare aiutando la squadra è ancora più bello. Spero di fare altri gol".

Inevitabile la parentesi relativa a Euro2020: "Euro2020? Eravamo contenti per la vittoria all'esordio, credevamo di poter passare, poi purtroppo abbiamo perso due partire ed è finita lì: ci dispiace. Sono contento per il gol (segnato alla Polonia ndr), ora mi devo concentrare per la nuova stagione qua. Bastoni? Sono molto contento per lui, Nicolò e per tutti gli italiani che hanno meritato questa vittoria. Ho sentito entrambi, anche dopo la vittoria ci siamo scambiati qualche messaggio".