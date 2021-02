Inter, Sconcerti sentenzia: “Problemi societari? Conte ha detto la verità, vengano pagati gli stipendi o si rischia grosso”

Mario Sconcerti sulla complicata situazione societaria dell’Inter.

Il redattore de Il Corriere della Sera è stato molto chiaro su quelli che sono i problemi economici che, negli ultimi mesi, stanno mettendo in seria difficoltà il club nerazzurro. Una questione che – dovesse continuare su questa lunghezza d’onda – potrebbe rischiare di compromettere in maniera grave il futuro della franchigia interista. Alla vigilia dell’importante sfida di Serie A contro la Fiorentina, Sconcerti ha commentato proprio le dichiarazioni di Antonio Conte. Il tecnico pugliese, infatti, avrebbe spiegato come il progetto targato Suning abbia subito una forte battuta d’arresto nel mese di agosto, quando la squadra guidata dall’ex allenatore della Juventus non è riuscita a conquistare né lo Scudetto né l’Europa League. Ecco le sue parole.

“Le parole di Conte? Ha detto una cosa reale. E’ una situazione che non aiuta, ma la cosa fondamentale è che l’Inter paghi gli stipendi. Questo influisce sui calciatori”.