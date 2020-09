Inter, Sconcerti: “I nerazzurri alla pari con la Juve, ecco cosa manca. Conte e Pirlo? Ho la mia idea”

Queste le parole del noto opinionista Mario Sconcerti, intervenuto in vista della seconda giornata di Serie A su quelli che sono i temi più importanti del campionato italiano. In particolare l’attenzione è stata rivolta su quella che, per il giornalista intervistato ai microfoni di Calciomercato.com, sarà una vera e propria lotta a due tra Juventus e Inter per la vittoria del prossimo scudetto. Con i bianconeri che hanno dato il via ad un nuovo ciclo con il neo tecnico Andrea Pirlo, anche i nerazzurri hanno voglia di giocarsi le proprie carte in quest’annata e dare continuità al progetto iniziato sotto la guida di Antonio Conte. Sconcerti, dunque, presenta così il suo punto di vista sulla corsa per lo scudetto: “Cos’è la Juve di questa stagione? Kantè non sta ancora andando all’Inter, questo cambia anche le opinioni sulle possibilità della Juve. Kulusevski si conferma un grosso passo avanti per i bianconeri, l’Inter deve ancora trovare una forma definitiva a centrocampo. Questo cambia i pensieri sul campionato. Parte della superiorità attribuita all’Inter scompare insieme a Kantè mentre Kulusevski è subito presente”.

Sconcerti, successivamente, continua il suo excursus su Juventus e Inter menzionando le possibili strategie che i due tecnici potrebbero adottare per spuntarla alla fine della corsa:”Se Pirlo trovasse davvero un tempo di dialogo con i suoi giocatori, sarebbe in vantaggio su Conte e sulla gestione che lui ha della squadra. Conte esaspera, Pirlo non dice. La Juve ha inoltre ancora fuori Douglas Costa e Bernardeschi che pareggiano l’affollamento di fantasisti interisti, Nainggolan, Eriksen, Sensi, Perisic. Correggo dunque il mio pronostico dietro al mercato: ora Inter e Juve sono alla pari”.