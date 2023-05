Inter-Sassuolo, probabili formazioni: tandem Lukaku-Correa, torna Pinamonti

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Sassuolo in programma questa sera alle 20:45, valida per la 35^ giornata di Serie A.

La 35^ giornata propone la sfida a San Siro tra Inter e Sassuolo. Nonostante l'importanza della semifinale di Champions contro il Milan in programma martedì, la formazione di Inzaghi non potrà compiere passi falsi neppure in campionato. I nerazzurri, infatti, andranno a caccia di punti con l'obiettivo di difendere il quarto posto proprio dall'attacco dei cugini rossoneri. Il Sassuolo dal canto suo, malgrado non abbia più nulla da chiedere alla propria classifica, è decisa a replicare la magica trasferta di gennaio a San Siro quando si imposero 5-2 sul Diavolo.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV

La partita tra Inter e Sassuolo si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle 20.45. La gara sarà trasmessa in tv e streaming da Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Now e DAZN. Se non si è in possesso di una smart tv è possibile installare l'app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google. La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Testoni-Giaccherini. Sky invece affiderà la partita al duo Massara-Bergomi.