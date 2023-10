Inter-Roma, Cristante: ” Potevamo evitare il gol, Lukaku e quarto posto…”

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha rilasciato dichiarazioni al termine del match perso contro l'Inter di Inzaghi

⚽️

Termina il big match delle ore 18:00 tra Inter e Roma. Ritorna Lukaku a San Siro ma è un ritorno amaro per il belga essendo uscito sconfitto dalla sfida contro i nerazzurri. Finisce 1-0 grazie alla rete di Thuram. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Bryan Cristante. Di seguito le parole:

GOL PRESO E ROMA POCO LUCIDA - “Siamo arrivati un po’ corti, non avevamo tante energie e l’avevamo preparata così. Dispiace per il gol preso nel finale. L’Inter è una squadra forte, ha una rosa più ampia e noi stiamo giocando sempre con gli stessi, non avevamo le energie per prenderli alti 90’. Dovevamo gestirla e penso che lo abbiamo fatto anche bene”.

MOURINHO - “Non ci abbiamo ancora parlato”.

ROMA SUBITO GOL QUANDO INTER FACEVA FATICA - “Sì, nel primo tempo hanno fatto meglio loro. L’avevamo preparata così per sbloccarla nel finale, penso che ci stavamo riuscendo. Potevamo evitare il gol subìto, dopo era difficile recuperarla”.

POSIZIONE - “Abbiamo giocato così perché l’avevamo preparata così, ho giocato come mezzala per sfruttare gli inserimenti. L’avevamo preparata così, bastava mezzo centimetro più in là e potevamo vincere 0-1. Nel postpartita è sempre più facile rivedere quelle decisioni”.

CONDIZIONI AMBIENTALI - “L’Inter ha una rosa molto ampia, può gestire i giocatori, cambiare i calciatori al 60’, sono di un altro livello in Serie A. Per l’ambiente lo sapevamo, non penso abbia disturbato più di tanto”.

THURAM - "Nulla di che, cose di campo. Abbiamo chiarito subito".

PARTITA CHE VI IMMAGINAVATE - "L'avevamo preparata così, in questo momento siamo un po' a corto di uomini e di energie".

LUKAKU - "Romelu sta bene, non è che se per una sera non fa gol succede qualcosa. È stata una partita difficile per tutti".

EL SHAARAWY - "È un giocatore forte, sta bene e l'ha dimostrato, sia quando entra che quando parte. Non lo scopriamo oggi".

MEZZALA - "Sì, c'è la possibilità di avere più libertà".

QUARTO POSTO - "Sì, non siamo partiti bene, però adesso penso che siamo in un buon momento: venivamo da un bel filotto di vittorie e oggi abbiamo perso nel finale contro una squadra forte".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.