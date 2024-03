Inter, risolto il caso Acerbi-Juan Jesus dopo le polemiche: assolto l’ex Sassuolo

I fatti risalgono allo scorso 17 marzo, quando durante la sfida del Meazza tra Inter e Napoli, al 13' del secondo tempo, il difensore degli azzurri Juan Jesus denuncia all'arbitro La Penna gli insulti razzisti da parte dell'ex Lazio indicando proprio la patch "No to racism" presente sulla maglia. Il direttore di gara non prende alcun provvedimento in campo e al termine della sfida il brasiliano spegne ogni polemica rilegando l'avvenimento come fatto di campo. Acerbi, che sul rettangolo verde aveva chiesto scusa, nega poi tutto affermando di aver detto "ti faccio nero". La nuova versione del difensore nerazzurro manda su tutte le furie Juan Jesus che chiede così un un supplemento di indagine.