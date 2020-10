Inter, piove sul bagnato: spunta un 5° positivo. Il comunicato

Piove sul bagnato in casa Inter.

Dopo i casi Gagliardini, Bastoni, Skriniar, Nainggolan, un nuovo caso di positività è stato riscontrato tra i tesserati nerazzurri. Si tratta del portiere Ionut Radu, aggiuntosi alla già lunga lista dei giocatori di Serie A contagiati, dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato dal club meneghino. Salgono così a 5, in totale, i giocatori dell’Inter positivi al Coronavirus. Come confermato anche dal club nerazzurro con una nota ufficiale, l’estremo difensore, verrà sottoposto a nuovi controlli nelle prossime ore. Nel frattempo aumenta l’ansia interista in vista del derby contro il Milan in cui Antonio Conte, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di tutti e 5 i giocatori.