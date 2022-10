Inter, nuovo stop per Lukaku: niente Juventus e Mondiale a rischio

Tegola per l'Inter, si ferma ancora Lukaku

Guai in casa Inter a causa della ricaduta muscolare subita da Romelu Lukaku, sottoposto nella mattinata di lunedì ad esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di domenica mattina all’indomani della partita vinta 4-0 contro la Sampdoria.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che costringerà l'Inter a fare a meno di Lukaku per la sfida di Monaco e domenica allo Stadium nel derby d’Italia contro la Juventus. L’obiettivo è non acuire ancora di più il problema accusato alla coscia. Nonostante le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, risulta comunque attualmente difficile che Lukaku possa prendere parte anche al Mondiale in Qatar ormai alle porte.