Inter, nuova tegola per Conte: Skriniar positivo al Coronavirus, può saltare il derby. La situazione

Tegola per Antonio Conte.

Dopo la notizia sulla positività di Bastoni, anche Milan Skriniar è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore, in isolamento domiciliare così come da protocollo, è a rischio per il derby in programma il 17 ottobre contro il Milan. Nelle prossime ore, Skriniar, sarà sottoposto ad un secondo tampone che confermerà – o, al contrario – smentirà l’esito.

Di seguito, il comunicato diramato pochi istanti fa dal club nerazzurro:

“FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21.

Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.