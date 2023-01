Inter-Napoli, Moratti: “Scudetto? Vittoria azzurra normalizzerebbe il calcio”

Dopo più do due mesi di sosta per il Mondiale in Qatar , la Serie A torna in campo mercoledì 4 gennaio con la sedicesima giornata. Il Napoli di Luciano Spalletti , vera corazzata della prima parte di stagione, comanda la classifica con ben 11 punti di vantaggio sul Milan secondo. Inter che dopo un inizio positivo ha alternato prestazioni più o meno convincenti, scivolando al quito posto. A proposito delle chances dei nerazzurri nella lotta scudetto, è intervenuto l'ex patron Massimo Moratti . Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Punto Nuovo:

"Per l’Inter sarà importantissima la gara contro il Napoli, più di quanto non lo sia per il Napoli. Per l’Inter sarà una salita tutt’altro che semplice questa ripresa del campionato. Sul Napoli c’è una pressione dovuta alla continuità, perché bisognerà capire se dopo la sosta gli azzurri avranno la stessa veemenza formidabile della prima parte. Per l’Inter, invece, la pressione è tutta sulla lotta Scudetto. Perdere mercoledì significherebbe scivolare via definitivamente. Se l’Inter scivola via, assolutamente simpatizzo per gli azzurri. Una vittoria finale del Napoli metterebbe il calcio su un piano più normalizzato, dal punto di vista dei conti e dei bilanci. La passione la suscita lo stesso, ma c’è bisogno che il calcio si normalizzi ulteriormente. Auguro al nostro movimento di tornare su canoni più ordinari"