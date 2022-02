Inter-Milan, probabili formazioni: Inzaghi sfida Pioli nel derby di Milano a San Siro

Queste le probabili formazioni del derby di Milano tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Pioli. Ibrahimovic out, c'è Giroud

Per l’ Inter questa è l’occasione di dare il colpo del ko al campionato, allungando a +7 sulla rivale inseguitrice e ricordando la sfida ancora da recuperare al “Dall’Ara” di Bologna . Per Simone Inzaghi il derby rappresenta anche l’inizio di una serie di partite di altissimo livello e per nulla facili nel mese di febbraio, con le successive sfide contro la Roma in Coppa Italia , contro il Napoli in campionato ed infine contro il Liverpool in Champions League . Inutile sottolineare il momento positivo dell’Inter che, eccezion fatta per il pareggio comunque prestigioso a Bergamo contro l’ Atalanta , sa solo macinare vittorie, nonostante l’ultima sofferta contro il Venezia decisa da Dzeko al novantesimo. I nerazzurri hanno accolto recentemente i nuovi arrivati Caicedo e Gosens ma il laterale tedesco deve ancora recuperare la sua forma, mentre il centravanti ex Lazio e Genoa partirà dalla panchina. “El Tucu” Correa resta chiaramente indisponibile.

Il Milan deve sfruttare l’opportunità del derby per cercare di riaprire il discorso scudetto e per dare un segnale importante al Napoli. Rossoneri reduci in campionato dal non spettacolare pareggio a reti bianche contro la Juventus ed ancora prima dalla sconfitta casalinga molto discussa contro lo Spezia. Il tecnico Pioli, oltre agli indisponibili Kjaer e Ballo-Touré, aveva il dubbio sull’arruolabilità di Rebic, Tomori e di Ibrahimovic, pedine importantissime per gli schemi tattici rossoneri. Il fuoriclasse svedese e l’attaccante croato, secondo quanto confermato dallo stesso allenatore rossonero, non saranno della partita. Per quanto riguarda Kessie, il centrocampista ivoriano è ormai tornato dalla spedizione con la propria nazionale per la Coppa d’Africa e dovrà concentrarsi sui colori rossoneri ignorando le voci di mercato che lo vedono vicino a Barcellona. Probabile posto da titolare per Giroud che si appresterà a giocare il suo primo derby milanese.