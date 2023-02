Inter-Milan, le probabili formazioni: Skriniar torna titolare, Pioli cambia modulo

Il derby della Madonnina è in programma alle ore 20:45 allo Stadio "Meazza"

E' tutto pronto per il derby della Madonnina. Alle ore 20:45, a San Siro, l'Inter di Simone Inzaghi affronterà il Milan nel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Le due compagini torneranno a sfidarsi dopo la netta vittoria conquistata dai padroni di casa in Supercoppa lo scorso 18 gennaio. A decidere la gara le reti di Federico Dimarco, Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

La formazione allenata da Stefano Pioli sta attraverso un periodo tutt'altro che positivo: due sconfitte contro Lazio e Sassuolo, con i rossoneri che non vincono in campionato dal 4 gennaio. I nerazzurri, invece, sono reduci dal successo in Coppa Italia contro l'Atalanta, ottenendo il pass per la semifinale, dove affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri. Mentre in campionato lo scorso weekend è arrivata la vittoria contro la Cremonese dopo la sconfitta con l'Empoli. In classifica la distanza tra le due è minima: l'Inter occupa attualmente il secondo posto a quota quaranta punti, due in più del Milan.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Nonostante Inzaghi sia alle prese con la grana Skriniar, il tecnico nerazzurro sembra pronto a puntare sullo stesso undici che ha battuto il Milan in Supercoppa. Inter in campo con il solito 3-5-2: davanti a Onana, Skriniar, Acardi e Bastoni comporranno la linea difensiva. Darmian (in vantaggio su Dumfries) e Dimarco agiranno da esterni alti; Calhanoglu schermo e playmaker davanti la retroguardia, con Barella e Mkhitaryan intermedi di una linea mediana a tre. In avanti, con ogni probabilità spazio alla coppia Lautaro Martinez-Dzeko.

Salvo sorprese, Pioli potrebbe passare modulo e passare al 4-3-3. Ma nella mente del tecnico rossonero c'è anche la possibilità legata al 3-5-2. In caso di 4-3-3, Tatarusanu tra i pali con Kalulu e Kjaer coppia di centrali in difesa; Calabria e Theo Hernandez esterni bassi sulle rispettive corsie. Tonali in cabina di regia, con Messias e Krunic la linea mediana. Saelemaekers e Leao (in ballottaggio con Rebic) larghi formeranno il tridente con Giroud terminale offensivo.

Di seguito, le probabili formazioni del match fra Inter e Milan:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko/Lukaku. All.: Simone Inzaghi

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Messias, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao. All.: Stefano Pioli

Se fosse 3-5-2: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Giroud, Origi.

IL DERBY IN TV — Il derby di Milan verrà trasmesso in esclusiva tv e streaming su DAZN.