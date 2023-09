Inter-Milan, le probabili formazioni: Acerbi dal 1′, Kjaer in coppia con Thiaw

Arriva il primo derby di campionato, in cui la posta in palio è già altissima: chi vince può conquistare il primato in solitaria. Inter e Milan sono infatti appaiate in vetta alla classifica a punteggio pieno. I nerazzurri hanno vinto consecutivamente quattro stracittadine. Il derby della Madonninasi gioca oggi sabato 16 settembre alle ore 18 allo Stadio San Siro di Milano dopo la pausa per la Nazionale impegnata nelle qualificazioni agli europei.