Inter-Milan, Inzaghi: “Bel derby, tifo per i rossoneri. Lukaku-Ibrahimovic? Ecco chi vincerà”

Il derby di Pippo Inzaghi.

L’ex attaccante, oggi allenatore del Benevento, ha vissuto tanti derby della Madonnina con la maglia del Milan, che ha vestito dal 2001 al 20012. Ricordi indelebili ed emozioni uniche.

A margine della festa per i 90’ anni del Benevento celebrata a Castel Volturno, Pippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida tra Inter e Milan in programma domenica sera: “E’ un bel derby. Purtroppo giocheremo alla stessa ora, sarà strano per me non vedere Inter–Milan, che mi ha dato tanto negli precedenti. Il confronto Lukaku-Ibrahimovic? Ci sono tanti giocatori bravi in campo, e l’Inter sta facendo qualcosa di molto importante ma su questo, conoscendo Conte, non avevo dubbi, mentre il Milan si sta riprendendo e auguro a tutti di fare sempre meglio. Ibra è una certezza, ci tiene molto alla professione, e se non si fosse sentito al 100% non sarebbe mai tornato a Milano: gli piacciono le sfide, ma se può vincerle. Ha portato mentalità, ha sgravato tanti giovani ragazzi dalle responsabilità e infatti in diversi sono già cresciuti: la carta di identità non si vede neppure, adesso deve contribuire a farli tornare in Europa, anche se per ricostruire i fasti di un tempo servirà tempo, non si crea tutto in un giorno. E il pubblico, anche se abituato bene, dovrà essere paziente. Sarò molto felice se il Milan vincesse il derby”.

