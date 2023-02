Inter-Milan 1-0: Lautaro decide il derby della “Madonnina”. Inzaghi batte Pioli

La squadra di Inzaghi vince il derby 1-0 e consolida il secondo posto a -13 dal Napoli e a +5 sul Milan. Subito una grande occasione per Lautaro, fermato da Tatarusanu, poi ancora il Toro pericoloso. Dopo una mezz'ora dominata, l'attaccante argentino fa centro al terzo tentativo e firma il gol-partita di testa. Nella ripresa entra Leao ma non cambia le sorti dell’incontro. Pioli ha smarrito il suo Diavolo, tatticamente e psicologicamente. Una formazione rossonera rinunciataria, passiva e totalmente ribassata nella sua metà campo. Un modo di stare in campo che non paga a Kjaer e compagni, di fatto il Milan incassa il quarto ko di fila (Supercoppa compresa) e scivola fuori dalla zona Champions. Il derby è dell'Inter.