Inter, Marotta: “Onoreremo fino in fondo gli impegni. Conte? Spero resti nonostante difficoltà”

Parola a Beppe Marotta.

Intervenuto nel pre-partita di Inter-Roma, l’amministratore delegato dei nerazzurri Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per soffermarsi su alcuni temi caldi in casa meneghina. Tra i primi temi trattati dal dirigente, quello relativo alla spinosa questione stipendi.

“Al di là di questo riferimento abbiamo fatto un’impresa straordinaria, forse nemmeno noi ci rendiamo ancora conto di questa bellissima cavalcata. Stipendi? Questo è il rovescio della medaglia. Sull’Inter c’è sempre una grande lente di ingrandimento, che enfatizza le problematiche comuni ad altri club. Affrontiamo il problema con coscienza, posso garantire che nei tempi e nei modi giusti saranno rispettati gli aspetti contrattuali che legano i giocatori alla società. Tutto è partito da un confronto col presidente, che ha dato una fotografia del momento economico del calcio, parlando anche della nostra Inter. Ha sensibilizzato su quello che è un momento di difficoltà del club, ma non ha obbligato nessuno, né ha dato un diktat. Sta alla coscienza di ognuno prendere una decisione. C’è il massimo del rispetto nei confronti dei giocatori, hanno regalato qualcosa di straordinario alla società, l’Inter onorerà fino in fondo gli impegni”.

Sulla rinuncia ai fondi che dovevano entrare in Lega:“Devo dire che siamo davanti a una situazione post-pandemia che ha portato problemi in tutti i settori. Il fatto dei fondi è uno strumento che potrebbe servire in un momento di mancanza di liquidità, poi ci sono anche delle condizioni da accettare che non sempre collimano con le esigenze del club. Il fondo è uno strumento importante, ma le aspettative dei club possono essere quelle di difendere il proprio fortino. Sì alla negoziazione, ma nel rispetto delle aspettative della società”.

Chiosa finale sul futuro di Conte: “Sia personalmente che come dirigente me lo auguro. Con lui è iniziato un ciclo, coinciso anche con un fatto straordinario come il Covid, che ha creato delle grosse turbative. Ma se valutiamo il cammino che ha fatto nelle due annate ci troviamo un secondo posto, una finale di Europa League e un primo posto conquistato con quattro turni d’anticipo. La speranza è quella di continuare, anche in mezzo a tante difficoltà”.