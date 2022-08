Inter, Lautaro: “Volevamo questi tre punti. Derby col Milan? Siamo concentrati”

Lautaro Martinez ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria dell'Inter contro la Cremonese per 3-1. Il "Toro" ha siglato la terza rete nerazzurra ed ha chiuso la partita mettendo in cassaforte tre punti ottenuti dopo la debacle dell'Olimpico contro la Lazio.

"Volevo tanto il gol, volevamo la vittoria dopo la sconfitta a Roma. Siamo partiti con la mentalità giusta, abbiamo preso tre punti importanti. Cerchiamo tutti di dare una mano al compagno, poi sceglie il mister. Dobbiamo rimanere concentrati e fare come oggi. Sto bene, vuol dire che ho fiducia. Oggi sono contento di essere qua e lottare per questo grande club. Derby col Milan? Sarà una partita importantissima, noi siamo concentrati e siamo sulla strada giusta, vogliamo andare sempre in avanti".